Взрыв прогремел на ТЭЦ в Пензе, есть жертвы Взрыв произошел на ТЭЦ в Пензе, сообщают СМИ со ссылкой на главк МЧС по региону. По данным РИА Новости, в результате происшествия обрушилась кровля на площади 300 квадратных метров. Агентство ТАСС сообщает об обрушении металлических конструкций на площади в 600 квадратных метров. Василий Недугин

Уфимская мэрия оказалась не готова к обильным январским снегопадам Холодный уральский снег спровоцировал горячие споры и гражданскую активность населения, требующего от муниципальных органов выполнения обязательств. Однако проблема здесь не столько в снеге и даже не в бездействии уфимской мэрии. Проблема в том, что в новых условиях уже нельзя работать по-старому. Сегодня жизнь предъявляет повышенные требования, для выполнения которых необходима не просто природная смекалка или налаженные связи, а качественно новые подходы к управлению муниципальным хозяйством. Александр Красовский

В 2016-м уфимцы предпочитали классику попсе, а театры - антрепризам фото В рамках прощального тура «Маленький человек» в родной Уфе выступила Земфира, отпраздновавшая 40-летие. Музыкант Владимир Спиваков, похоже, окончательно прописался в столице Башкирии, куда перенес международный конкурс скрипачей. В сентябре Аскар Абдразаков возглавил жюри конкурса вокалистов имени Шаляпина, а в июне вместе с братом Ильдаром спел на юбилее у своего педагога Миляуши Муртазиной. Уфимцы не жаловали антрепризы, сохранилась тенденция на отмены концертов. Ильсияр Рахматуллина

Александр Панайотов решился раскрыть закулисные тайны шоу «Голос» Никто не ожидал, что, внезапно появившись на горизонте после длительного затишья, Александр Панайотов устроит настоящую бурю, да не в стакане воды, а на большой сцене, обзаведется мощным фан-клубом и попадет под надежное продюсерское крыло Григория Лепса, хоть и не получив первое место в шоу «Голос». Артур Гаспарян

Киев потребовал своего присутствия на переговорах Путина с Трампом Киев должен иметь право голоса на всех переговорах между Россией и США, если они касаются вопроса перемирия в Донбассе. Украинские власти опасаются, что Дональд Трамп попросту проигнорирует их интересы. Егор Гаврилов