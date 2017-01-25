Литва требует у России Калининградскую область, а РФ - Вильнюсский край
Депутат литовского Сейма Линас Бальсис, выступая на конференции "Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса", сделал скандальное предложение отнять у России Калининградскую область, сославшись на документы времен окончания Второй мировой войны. Парламентарий утверждает, что Калининград по условиям договора был передан в состав СССР лишь до момента подписания Европой окончательного мирного договора.
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22 января на льду «Уфа-Арены» состоялся Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги – центральное событие Недели звёзд хоккея – 2017. Перед началом спортивного праздника хоккеистов и болельщиков поприветствовали глава Башкирии Рустэм Хамитов, президент международной федерации хоккея Рене Фазель и глава КХЛ Дмитрий Чернышенко.
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Дружба дружбой, но санкции врозь. Как и ожидалось, первый телефонный разговор президентов Путина и Трампа прошел в исключительно «теплой и дружественной атмосфере», но не привел к каким-либо прорывным договоренностям вроде взаимной отмены санкций. И это очень хорошо — хорошо для Трампа.
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Россия открыла третий фронт войны с импортерами газа. К Украине, у которой нет денег, чтобы честно покупать «голубое топливо» и собирающейся воровать его из экспортной трубы, и Польше, грозящей остановить транзит российского топлива по своей территории, добавилась Белоруссия. Как заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, сумма долга Минска за поставленный российский газ достигла $550 млн. Компромисса в решении этих вопросов не наблюдается.
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Медиаидеолог & публицист
Никакого равенства не существует и де-юре (о де-факто даже речи нет). Кто-то имеет право на мигалки и на право стрелять в голову первому встречному из табельного оружия. А кто-то — лишь право быть раздавленным выехавшим на встречку джипом. И все тяжбы вокруг этого = игры.
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Признать свою вину в повреждении глыбами льда автомобиля, принадлежащего жительнице Гагаринского района столицы, отказались в итоге столичные коммунальщики. По заявлению москвички, припаркованная во дворе ее дома иномарка была разбита в момент, когда коммунальщики чистили снег на крыше жилища. Сами же работники ЖКХ уверяют, что автомобиль был поврежден еще до проводимых ими работ. Какие действия должен предпринимать владелец движимого имущества в подобных случаях «МК» пояснил адвокат Олег Сухов.
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В конференц-зале Национальной библиотеки Республики Дагестан 20 января прошло заседание Комиссии по анализу деятельности розничных рынков и развития торговли в Дагестане, где обсуждались итоги приведения розничных рынков республики в соответствие с требованиями законодательства.
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Ряд средств массовой информации со ссылкой на самопровозглашенного астронома Дамира Демина сообщают, что космические агентства скрывают от людей всю правду о приближающемся к Земле космическом объекте под названием 2016 WF9. По словам конспиролога, астероид представляет собой фрагмент планеты Нибиру и в феврале столкнётся с нашей планетой. Результатом этого падения станет цунами, способное разрушить целые города, прогнозирует Демин.
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