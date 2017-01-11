В Башкирии 130 тысяч человек не платили за капремонт более полугода

Генеральный директор НОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории РБ» Борис Герасимов рассказал об итогах работы своего ведомства. По его словам, в 2017 году запланировано отремонтировать около 1100 домов. В первую очередь реконструкции подвергнутся кровли и системы водоснабжения, так как их неисправность часто приводит к разрушению домов.