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Вице-президент США назвал условия снятия антироссийских санкций

Если сотрудничество США и России в борьбе против ИГ будет успешно, то Дональд Трамп найдет возможность начать отношения двух стран с чистого листа. Такой ответ дал вице-президент США Майк Пенс в интервью журналистам ABC на вопрос о возможности снятия санкций с России.

Арсений Томин

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Уфа

Чем запомнился минувший Год кино любителям фабрики грез
Чем запомнился минувший Год кино любителям фабрики грез фото

Год российского кино прошел. Отечественные фильмы, визуально и внутренне отражающие нерв настоящего и прозвучавшие за пределами страны, можно пересчитать по пальцам одной руки. То есть условно благоприятное время для отечественного кинематографа так и осталось просто формальностью. 2016-й отметился тренедом на уход артхаусных режиссеров в массовое кино и тенденцией обращения мэтров к теме Второй мировой войны, которая стала поводом высказаться о сегодняшнем дне.
Андрей Королёв

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Учащиеся "Лиги школ" отрицают обвинения в педофилии в адрес учителей
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Говорить с ней на языке фактов и аргументов бесполезно. Она фанатка наподобие тинейджеров или дам послебальзаковского возраста, для которых любой косой взгляд в сторону их кумира — небывалое святотатство. Здесь тот же случай, усугубленный депутатскими полномочиями. Здравый смысл «отдыхает».

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Москва

В Москве начала работать служба доставки поцелуев
В Москве начала работать служба доставки поцелуев

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В Балашихе участник пикника погиб, пытаясь спилить дерево на дрова

Нелепой трагедией обернулась попытка 22-летнего москвича справиться с ролью дровосека в лесу в окрестностях подмосковной Балашихи. Мужчина пилил дерево, и оно рухнуло прямо на него, задавив насмерть.
Светлана Осипова

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Пять наивных вопросов об отмене выплат и льгот самарским пенсионерам
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Пять наивных вопросов об отмене выплат и льгот самарским пенсионерам

Первая волна возмущения и шока у самарских льготников постепенно проходит. Весь январь пенсионеров, инвалидов и других незащищенных граждан потери довольно ощутимых сумм из привычной пенсии. В поисках ответов пожилые самарцы атаковали соцслужбы, редакции СМИ, пороги чиновничьих кабинетов. Понять, кого и чего лишили в 2017 году, действительно, сложно. Мы собрали шесть главных вопросов и задали их специалистам министерства социальной политики и демографии региона.

Анна Чернова
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