Вице-президент США назвал условия снятия антироссийских санкций Если сотрудничество США и России в борьбе против ИГ будет успешно, то Дональд Трамп найдет возможность начать отношения двух стран с чистого листа. Такой ответ дал вице-президент США Майк Пенс в интервью журналистам ABC на вопрос о возможности снятия санкций с России. Арсений Томин

Чем запомнилась Неделя звезд хоккея, прошедшая в Уфе Матчи звезд не должны вызывать скуку - это осознали в Континентальной хоккейной лиге и тут же нашли людей с интеллектом. Пойманные индивидуумы почесали свои мудрые креативные репки и изменили формат главного матча, создав из него плей-офф с финалом. Такое, конечно же, могло нас или порадовать, или крайне порадовать, так что долго выбирать не пришлось. А еще на пирушку позвали девушек. Не знаю, как там у вас в сытом мире с дорогами без снега, а у нас позвать дамочек – лучшая идея. Олег Чернов

В 2017 году Башкирию ждет экономический подъем По оценкам экспертов, Башкирия, как и вся страна, пережила самый тяжелый кризисный год – 2016-й, а в новом году, после падения на самое дно кризиса, республику, как и всю Россию, ожидает подъем. Как утверждает кандидат экономических наук Рустем Ахунов, «рост цен на нефть сигнализирует о неплохой перспективе оживления экономики». Юлия Лежень

Трамп осадил телеведущего, назвавшего Путина "убийцей" видео Президент США Дональд Трамп дал интервью телеканулу Fox News, в ходе которого зашел разговор о России. Трамп отметил, что не знает, сможет ли поладить с российским президентом Владимиром Путиным, но считает, что с Россией лучше дружить. Также он осадил телеведущего, выступившего с критикой России, заявив, что США тоже трудно назвать безупречной страной в моральном плане. Остап Жуков

Особенности национальной болезни: почему русским противопоказано молоко фото Существует ли ген, отвечающий за национальность? «Нет, — скажет вам любой генетик, — никаких конкретных генов русского, армянина или китайца не существует». Когда мы говорим об особенностях внешности, языка и других признаках, отличающих нас друг от друга, можно говорить только о совокупности многих генов. Зато, например, существуют заболевания, в большей степени характерные для определенных народностей. Наталья Веденеева