Учительница, уволенная за секс с учеником, просит вернуть любовные подарки Любовь не знает границ. Зачастую неконтролируемая страсть способна растоптать людей. Подтверждение тому — очередная история любви и ненависти учительницы английского языка престижной московской гимназии и ее воспитанника. 40-летняя женщина не совладала с эмоциями и вступила в интимную связь с 11-классником. Итог любовной драмы печален... Ирина Боброва

Чем запомнилась Неделя звезд хоккея, прошедшая в Уфе Матчи звезд не должны вызывать скуку - это осознали в Континентальной хоккейной лиге и тут же нашли людей с интеллектом. Пойманные индивидуумы почесали свои мудрые креативные репки и изменили формат главного матча, создав из него плей-офф с финалом. Такое, конечно же, могло нас или порадовать, или крайне порадовать, так что долго выбирать не пришлось. А еще на пирушку позвали девушек. Не знаю, как там у вас в сытом мире с дорогами без снега, а у нас позвать дамочек – лучшая идея. Олег Чернов

В 2017 году Башкирию ждет экономический подъем По оценкам экспертов, Башкирия, как и вся страна, пережила самый тяжелый кризисный год – 2016-й, а в новом году, после падения на самое дно кризиса, республику, как и всю Россию, ожидает подъем. Как утверждает кандидат экономических наук Рустем Ахунов, «рост цен на нефть сигнализирует о неплохой перспективе оживления экономики». Юлия Лежень

Навальный объяснил, почему сможет участвовать в выборах вопреки приговору «Кировлеса» Ленинский районный суд Кирова завершил повторное рассмотрение дела «Кировлеса». Прокуратура сочла оппозиционера Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова виновными. Защита требует их оправдать. Теперь слово за судьей: решение будет оглашено 8 февраля. Валерия Маркова

Как спастись от собак-убийц: эксперты комментируют трагедию в Москве Жуткой смертью погибла в четверг вдова известного в прошлом диктора советского радио, переводчика Кирилла (Карла) Ваца. Валерию Игоревну растерзали собаки. Ужасно в этой истории и то, что погибла пожилая женщина в самом центре Москвы, чуть ли не на глазах у того, кто за этими собаками следил. Таисия Афанасьева

Елена Васильченко

"Никуда Лукашенко не денется": эксперт оценил перспективы российско-белорусского конфликта видео Российско-белорусский политэкономический конфликт приобретает с каждым часом все больший накал. Как далеко может зайти противостояние? Может ли он привести к разрыву союзнических отношений? На вопросы "МК" отвечает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Андрей Камакин