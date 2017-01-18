Только в «МК»
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Инаугурация Трампа: онлайн-трансляция вступления на пост президента США фото видео
Программа мероприятия весьма обширна
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Это как раз тот случай, когда никто не будет спорить - разгромный счет или нет. 1:6, разница в пять шайб. Тут без вопросов. Кое-кому хорошенько всадили под нежную кожу солидную порцию крупных кристаллов соли. Изначально этот матч был непредсказуемым. Обе команды многое могут, сильны, но при этом имеют ряд колючих проблем. Если недостатки вылезают на первый план – про успех можно забыть. Если сильные стороны срабатывают, то соперникам приходится очень и очень туго.
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Кремль заявил о беспрецедентном расколе в США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал жесткие акции протеста в США во время инаугурации Дональда Трампа. Напомним, что там было задержано более 200 человек, пострадали полицейские, а в Сиэтле мужчина получил огнестрельное ранение. Песков отметил, что сейчас мы наблюдаем беспрецедентный раскол. Он также рассказал о скором звонке Владимира Путина Дональду Трампу и о возможных изменениях в позиции Вашингтона по Украине.
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Известный биржевой аналитик Степан Демура у себя в твиттере предсказал начало нового спада цен на нефть, по его мнению, они могут снизится менее чем до 10 долларов за баррель.
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– Колдовали против меня… злой Бара(к)башка да ведьма Хиллария. Хотели мешок мой украсть, да оленей заморить. Да помогла мне Лисичка-сестричка FOX, да добрая фея Симония ЭрТэрова.
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Погребенные под снегом в итальянском отеле жгли костры, чтобы выжить фото видео
После 40 часов спасательной операции специалистам наконец удалось найти восьмерых выживших в стихийном бедствии в горах Италии. Накануне горный спа-отель Rigopiano накрыло лавиной. В этот момент в нем находились 30 человек, большинство из них — молодые семейные пары. Спасатели сообщали, что с каждый часом шансы на спасение пострадавших тают.
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В регионах сложилась катастрофическая ситуация с зарплатами учителей
Не так давно, поздравляя победителей конкурса «Учитель года-2016», Владимир Путин страшно удивился, узнав, что даже самые маститые лауреаты зачастую «не дотягивают» до официального среднего уровня учительских зарплат по стране — 36 тыс. руб. Между тем скромные 26–28 тыс. руб., которые, как признался тогда абсолютный победитель конкурса Александр Шагалов, зарабатывает лично он, для многих остаются недостижимой мечтой. Исключение составляют лишь Москва и Питер, где ситуация получше.
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Бывший начальник территориального отделения ритуального обслуживания №3 ГБУ Москвы «Ритуал» Юрий Чабуев, арестованный из-за побоища на Хованском кладбище в Москве, и еще двое фигурантов этого дела оказались непричастны к организации убийства троих рабочих. Как рассказал «МК» адвокат одного из обвиняемых Михаил Карапетян, к такому выводу пришли следователи.
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10 миллионов минут болтовни: кому москвичи звонили в новогоднюю ночь
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Миллион рублей за разрешение на установку рекламных щитов получил, по версии следствия, заместитель главы Пушкинского района Московской области по вопросам территориальной безопасности Роман Елисеев. Чиновнику вменят не взятку, а мошенничество, поскольку решить он ничего не мог. От принятия важных решений Елисеева незадолго до задержания «отлучил» непосредственный начальник, заподозрив в коррупции.
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Замглавы Пушкинского района попался на афере с рекламными щитами
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Минувшей ночью жители карельской столицы, практикующие холодные купания в Крещенскую ночь, насладились этим по полной. Правда, наступившая оттепель добавила экстрима.
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Питерский блоггер угрожает Noize MC расстрелом
Видео на провокационную пеню «Шепот стволов» набрало полмиллиона просмотров в интернете с момента появления. Оно стало очередным агрессивным ответом эксцентричного персонажа на взбучку от Ивана Алексеева (более известного как Noize MC) и заявление экс-участника рэп-группы CENTR Давида Нуриева о том, что таким, как Хованский, в рэп-культуре не место.
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СМИ: раскрыта тайна появления любви на Земле
Наблюдая за обезьянами и дельфинами, ученые приблизились к ответу на вопрос, каким образом в процессе эволюции зародилось чувство любви. Как сообщает ряд средств массовой информации, когда-то своеобразным фундаментом для этого чувства стало желание самцов защищать своё потомство от других самцов того же вида.
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В субботу, 21 января, в Уфе в рамках Матча звёзд КХЛ состоялось мастер-шоу. В состязании команд Запада и Востока круче оказались «восточные» - 5:2.
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Назван состав Матча всех звезд баскетбольной Единой лиги в Сочи
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