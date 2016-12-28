Россияне в знак протеста могут отказаться от участия в «Дакаре» В эти дни в Асунсьоне проходит традиционное ралли «Дакар», и тревожные новости доходят из парагвайской столицы: гендиректор российской команды «КамАЗ-мастер» Сергей Когогин пожаловался, что организаторы пытаются исключить российских участников из числа лидеров в зачете грузовиков. Для этого они в очередной раз меняют техрегламент: с 2019 года автомобили в классе грузовиков смогут использовать только 13-литровые моторы, тогда как отечественные "КамАЗы" оснащены 16-литровыми двигателями. Елена Мильчановска

В 2016-м Башкирия отличилась формированием конкурентной политической среды Эксперты выделяют несколько ключевых событий, которые определяли политическую жизнь Башкирии в 2016 году – выборы в Госдуму и приватизация «Башнефти». Но было и немало эпизодов, которые оказывали не меньшее воздействие на политические процессы, хотя остались незамеченными. Александр Красовский

Курултай РБ намерен законодательно «прижать» продавцов «фанфуриков» Башкирские парламентарии намерены внести поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Согласно документу, органы госвласти в субъектах смогут устанавливать ограничение времени продажи спиртосодержащей продукции, а также условий и мест ее продажи. Андрей Аристов

США ввели санкции против Бастрыкина Министерство финансов США объявило о введении санкций против пяти россиян, включая главу СК РФ Александра Бастрыкина, предпринимателей Александра Лугового, Дмитрия Ковтуна и др. Санкции вводятся на основании принятого ранее "Акта Магнитского". MK.RU

Интрига первой встречи Путина и Трампа грозит затянуться на полгода Владимир Путин и Дональд Трамп, несмотря на обоюдное желание поскорее заняться восстановлением российско-американских отношений, не планируют встречаться до 20 января. На инаугурации 45-го президента США Россию по сложившейся традиции будет представлять посол, после чего, по словам Дмитрия Пескова, начнется «тщательная и аккуратная подготовка» контакта на высшем уровне. Чтобы такой контакт состоялся в ближайшее время, Москве и Вашингтону необходимо срочно найти повод. Елена Егорова