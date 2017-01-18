В 60-х история бесправной девушки потрясла Башкирию Сейчас никого не удивишь бомжами или беспризорниками. Развал Советского Союза, смена социальной модели развития государства привели на рубеже 90-х к утрате многих социальных гарантий и прав, казавшихся ранее незыблемыми. Но всего двадцать пять лет назад каждый обездоленный и выброшенный на улицу гражданин вызывал немедленное реагирование общества и государственных структур. Было, правда, таких случаев совсем немного, но тем острее была реакция на каждый факт. Евгений Костицын

Уфимцев вербуют в секту рассуждениями о духовных практиках и реинкарнации Уфа – не первый город, где проходят рекламные акции одноименной книги. Больше всего адептов секте удалось завербовать на Украине, поскольку главный офис «АллатРа» находится в Киеве. По мнению сектоведов, «АллатРа» представляет гремучую смесь из уже известных оккультных течений. Так, например, в этом учении четко прослеживается связь с книгами идеолога «Звенящих кедров» Владимира Мегре. А ведь еще всего лишь несколько лет назад те же «Звенящие кедры» ничего, кроме улыбки не вызывали. Азат Вахитов

СБУ обвинила российские спецслужбы в покушении на украинского депутата Служба безопасности Украины отчиталась о предотвращении покушения на депутата Верховной рады. Фамилия депутата не называется. Украинские спецслужбы утверждают, что покушение курировал "боевик ЛНР" с территории России и к этому может быть причастна ФСБ РФ. Комментариев от российских официальных лиц пока нет. Арсений Томин

Стратегические бомбардировщики нанесли удар по Сирии с территории РФ Минобороны России сообщило о новой операции против террористов в Сирии. В субботу 21 января удар по лагерям боевиков в провинции Дейр-Эз-Зор был нанесен шесть дальними бомбардировщиками Ту-22м3. При этом "стратеги" взлетели с российских баз, а уже на территории Сирии их прикрытие осуществляли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим. Михаил Верный

За кулисами инаугурации Трампа: что думают о нем американцы фото Всем знакома церемония вступления в должность президента России: кортеж следует в Большой Кремлевский дворец, где глава государства в присутствии довольно небольшого количества граждан приносит присягу на Конституции. В США торжественные мероприятия проходят совсем не так как в России – это своего рода национальный праздник, на который приезжают гости со всей страны, их счет идет на миллионы. Валерия Маркова