Как изменятся российские законы с Нового года: новшества по полочкам фото Государство ежегодно дарит россиянам подарки в виде вступающих в силу с 1 января и сразу после него новых законов и постановлений, новых правил и запретов. По традиции мы решили в них покопаться. Сразу предупреждаем: подарков, делающих сказку былью, не нашлось. Но потенциально полезные вроде имеются. А есть и такие, что выбросил бы, не задумываясь, но с законами так не получится. Значит, придётся привыкать. Марина Озерова

В 2016-м Башкирия отличилась формированием конкурентной политической среды Эксперты выделяют несколько ключевых событий, которые определяли политическую жизнь Башкирии в 2016 году – выборы в Госдуму и приватизация «Башнефти». Но было и немало эпизодов, которые оказывали не меньшее воздействие на политические процессы, хотя остались незамеченными. Александр Красовский

Курултай РБ намерен законодательно «прижать» продавцов «фанфуриков» Башкирские парламентарии намерены внести поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Согласно документу, органы госвласти в субъектах смогут устанавливать ограничение времени продажи спиртосодержащей продукции, а также условий и мест ее продажи. Андрей Аристов

Путин в новогоднем обращении-2017 рассказал, как стать волшебником На Камчатке и Сахалине уже встретили новый 2017 год. Там по ТВ было показано обращение президента России Владимира Путина. Российский лидер, в частности, рассказал как в эту новогоднюю ночь статью волшебником. MK.RU

Расула Мирзаева прооперировали после стрельбы в Москве Бойца ММА Расула Мирзаева прооперировали в московской больнице. Ранее сообщалось, что его расстреляли возле подъезда трое неизвестных. Они также нанесли спортсмену несколько ударов битой. При этом активное сопротивление бойца, возможно, спасло ему жизнь, так как не выдержав его натиска нападавшие сбежали. Сейчас полиция их разыскивает. Арсений Томин

Путин довел Пескова до "суицидального" состояния Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об одном эпизоде общения с Владимиром Путиным, когда находился в "суицидальном" состоянии. Оказалось, что глава государства поймал своего помощника спящим во время Послания Федеральному Собранию. Остап Жуков