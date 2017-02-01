Чем запомнилась Неделя звезд хоккея, прошедшая в Уфе Матчи звезд не должны вызывать скуку - это осознали в Континентальной хоккейной лиге и тут же нашли людей с интеллектом. Пойманные индивидуумы почесали свои мудрые креативные репки и изменили формат главного матча, создав из него плей-офф с финалом. Такое, конечно же, могло нас или порадовать, или крайне порадовать, так что долго выбирать не пришлось. А еще на пирушку позвали девушек. Не знаю, как там у вас в сытом мире с дорогами без снега, а у нас позвать дамочек – лучшая идея. Олег Чернов

В 2017 году Башкирию ждет экономический подъем По оценкам экспертов, Башкирия, как и вся страна, пережила самый тяжелый кризисный год – 2016-й, а в новом году, после падения на самое дно кризиса, республику, как и всю Россию, ожидает подъем. Как утверждает кандидат экономических наук Рустем Ахунов, «рост цен на нефть сигнализирует о неплохой перспективе оживления экономики». Юлия Лежень

Поиграть в «войнушку»: ужесточение границы связано со странной политикой Белоруссии Россия начала в срочном порядке оборудовать пограничную зону с Белоруссией. Согласно приказу, который отдал глава ФСБ России Александр Бортников, режим пограничной зоны установят в Брянской, Смоленской и Псковской областях. Он вступит в силу 7 февраля. Любовь Кулябко

Агент об аресте офицеров ФСБ: предателей ловили на американские магнитофоны Получила неожиданное продолжение история с арестом лидера «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева и нескольких сотрудников ФСБ, обвиненных в госизмене. Пресс-секретарь президента заявил, что аресты никак не связаны с заявлениями Вашингтона о якобы имевших место хакерских атаках со стороны России. И что Россия по-прежнему отрицает причастность к каким-либо хакерским атакам. И подтвердил, что президенту скорее всего доложили о ситуации с «Шалтай-Болтаем» и обвиняемыми в госизмене сотрудниками. Елена Мильчановска

Разжалобить Трампа: «обстрелянный» над Черным морем самолет летел «вверх ногами» Министр обороны Украины Степан Полторак на своей странице в Facebook сообщил, что Россия обстреляла украинский транспортный самолет над Черным морем. По словам Полторака, огонь велся со стороны контролируемых буровых вышек. Любовь Кулябко