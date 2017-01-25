Литва требует у России Калининградскую область, а РФ - Вильнюсский край Депутат литовского Сейма Линас Бальсис, выступая на конференции "Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса", сделал скандальное предложение отнять у России Калининградскую область, сославшись на документы времен окончания Второй мировой войны. Парламентарий утверждает, что Калининград по условиям договора был передан в состав СССР лишь до момента подписания Европой окончательного мирного договора. Инна Васейкина

Уфимская мэрия оказалась не готова к обильным январским снегопадам Холодный уральский снег спровоцировал горячие споры и гражданскую активность населения, требующего от муниципальных органов выполнения обязательств. Однако проблема здесь не столько в снеге и даже не в бездействии уфимской мэрии. Проблема в том, что в новых условиях уже нельзя работать по-старому. Сегодня жизнь предъявляет повышенные требования, для выполнения которых необходима не просто природная смекалка или налаженные связи, а качественно новые подходы к управлению муниципальным хозяйством. Александр Красовский

В 2016-м уфимцы предпочитали классику попсе, а театры - антрепризам фото В рамках прощального тура «Маленький человек» в родной Уфе выступила Земфира, отпраздновавшая 40-летие. Музыкант Владимир Спиваков, похоже, окончательно прописался в столице Башкирии, куда перенес международный конкурс скрипачей. В сентябре Аскар Абдразаков возглавил жюри конкурса вокалистов имени Шаляпина, а в июне вместе с братом Ильдаром спел на юбилее у своего педагога Миляуши Муртазиной. Уфимцы не жаловали антрепризы, сохранилась тенденция на отмены концертов. Ильсияр Рахматуллина

Ученые бьют тревогу: российское зерно поражено смертельно опасным грибом фото Ученые Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений (ФГБНУ ВИЗР) бьют тревогу: в нашей стране сложилась чрезвычайная ситуация с зерном, почти все оно заражено опасным грибом фузариозом. Это очень серьезное заболевание растений, которое снижает качество зерна до фуражного, уменьшает всхожесть семян, но главное — при нем выделяются опасные для человека микотоксины. Екатерина Пичугина

Рианна назвала Трампа "аморальной свиньей разрушающей Америку" Самая продаваемая певица всех времен американка Рианна очень эмоционально отреагировала на указы президента США Дональда Трампа о беженцах мигрантах. Фактически она сравнила Трампа с "аморальной свиньей". 28-летняя актриса и певица сама переехала в США 12 лет назад, родившись в Барбадосе. Возможно именно поэтому инициативы нового американского президента задели ее за живое. Михаил Верный

После гибели учредителя Soho Rooms у его подруги случился припадок фото Известный диджей и один из учредителей ночного клуба Soho Rooms 41-летний Сергей Ткаченко выпал из окна элитного дома на Шмитовском проезде после ссоры с девушкой. Станислав Юрьев